İzmir'de depremzedelerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Bir depremzede, İzmir Depremzede Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Biz Bayraklı olarak çok mağduruz ve siz Kuşadası'na kadar geldiniz, sizden o kadar umut bekledik, medet umduk, uğramadınız onun gerekçesini öğrenmek istiyorum." diyerek eleştirdi.

"Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz"

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Ödemiş'e geçerek ilçe ve büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin açılış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında CHP'li yönetimlerin insanlara kimlik, yaşam tarzı ayrımı yapmadan hizmet verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın, kim olursa olsun herkesi kucaklamak istediklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinin atıkları sanayiye kazandıran, elektrik üreten ve ekonomik değer getiren bir katı atık yönetim tesisini hizmete açtığını kaydeden Kılıçdaroğlu, tesis sayesinde istihdam da yaratılacağını dile getirdi.

CHP’li belediye başkanlarından ihaleleri sosyal medya hesaplarından yayınlamalarını istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarından istediğimiz bir şey var. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Çünkü o para sizin paranız değil, milletin parası. İhalelerinizi Facebook'tan yayınlayacaksınız, herkes görecek. İhale de öyle göstermelik olmayacak. 'Birisini çağırayım, birine vereyim. Aradan aldığım parayı cebime koyayım' olmayacak. Bizim düzen hakça bir düzen, ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen. Böyle öğrendik, böyle götüreceğiz."

İhtiyaç sahibi ailelere hizmet

CHP'li yönetimlerde tek pozitif ayırımın ise fakir mahallelere uygulanabileceğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelere daha fazla hizmet götürülmesi gerektiğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin geleneklerinde halka hesap vermenin bulunduğuna değinerek, "Harcadığımız her kuruşun hesabını millete veririz ama ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaparken onları teşhir etmeyiz. Bu amaçla, bu felsefeyle hareket eder ve her kuruşun hesabını vermenin onurunu yaşarız." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde adaleti sağlayacağını, iktidar yolunda en büyük desteklerinin ise halk olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere "Martın sonu bahar" sloganıyla hazırlandıklarını hatırlatarak, "Şimdi de 'Ampul patlayacak ve güneş doğacak, bu ülkede her şey aydınlık olacak' diyoruz. Bu ülkede siyaset de ahlaklı olacak, bütün bunların altyapısını oluşturuyoruz. Hiç meraklanmayın, her şeyin yeri, zaman gelince hesabını soracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ile Türkiye'ye demokrasi getireceklerini söyleyerek, hiç kimsenin tweet attığı için hapse girmeyeceğini aktardı.