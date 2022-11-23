Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.08'de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere 100'ün üstünde depremin yaşandığını duyurdu.

Deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde birçok ilde hissedilen deprem güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ayrıca, depremin yeraltındaki ürkütücü sesi de Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Zonguldak'ta deprem anında ışık patlaması

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'ndeki Muhtar Mithat Mandıracı'ya ait evin güvenlik kamerasına ise deprem sırasında ortaya çıkan ışık yansıdı.

Görüntülerde deprem anında gökyüzünde ışık hüzmelerinin oluştuğu görüldü.

"Işık demetlerinin oluşumu normal"



Ses ve görüntü kaydını Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e sorduk.

Deprem sırasında kameraların kaydettiği parlak ışığın depremin doğası gereği gaz çıkışı ile oluşabildiğine dikkat çekti:

Yerin altında kayalarda deprem öncesinde ciddi bir gerilim ve stres oluşuyor. Kayalar kırılmamak için belli bir zamana kadar direniyor. Ancak direncini aştığı zaman hareket gerçekleşiyor. Bloklar yürüdüğü anda sıkışan ve biriken her şey yeryüzüne ulaşmaya çalışıyor. Deprem ışıkları da o şekilde gelişiyor. Bazen depremlerden hemen önce bazen ise deprem sırasında olabiliyor. Bu ışık demeti yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Bunlar geçmiş büyük depremlerde de görüldü.

"Kırılmanın sesi"



Deprem sırasında duyulan ve sismologların kayda aldığı sesle ilgili olarak ise Prof. Dr. Sözbilir, şu açıklamayı yapıyor:

Kırılma gerçekleştiğinde büyük bir gürültü zaten yerin 10 kilometre aşağısında oluyor. Yani yerin altında kayalar dirençleri yıkıldığı anda yaşanan kırılmanın sesi. Çok ciddi üst düzey bir ses o. Biz sadece yüzeye geldiğindeki sesi algılayabiliyoruz. Sismologların algıladığı şey biraz daha sığ derinliklerde deprem dalgaları üretilmeye başladığı anda o bölgelerde o ses oluşmaya başlıyor. Yüzeye kadar bir şekilde geliyor. Yüzeyde de kayıt edebiliyoruz. Ama çok daha düşük ölçekte.

