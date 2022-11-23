Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

ASELSAN'ın geliştirdiği son teknolojiyle donatılmış kalp elektro şok cihazını tanıtan Varank, "Bu cihaz tam otomatik defibrilatör yani kalp elektro şok cihazı, ani kalp durmalarına müdahalede kullanılıyor. Yurt içi yurt dışı 1500 noktada bu cihazlar hizmet veriyor" dedi.

Yerli savaş uçağına yerli görev bilgisayarı

Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Milli Muharip Savaş Uçağı'nın, görev bilgisayarının üretilerek TUSAŞ'a teslim edildiğini açıkladı.

Milli Muharip Uçağı'na gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünün de Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini söyledi.

"Nisana kadar 81 ilimizde 1571 şarj istasyonu kurulacak"

Yerli üretim cihazları tanıtan Bakan Varank'ın gündeminde, 29 Ekim'de banttan inen yerli elektrikli otomobil Togg da vardı.

"Togg’un 115 tedarikçisinden 86’sı yerlidir. Bu yerlilik oranlarını çok daha yukarılara taşıyabilmek yine bizim elimizde. Elektrikli araçlar, hızlı şarj istasyonu destek programıyla nisan ayına kadar 81 ilimizde 1571 şarj istasyonu kurulacak."

Gölcük ve Sakarya'da otomobil üretilecek

Varank, Türkiye'de otomobil üretimi için yurt dışından yapılan yatırımlara değindi. Gölcük’te 25 milyar liralık yeni yatırımla, yılda 210 bin elektrikli araç üretileceğini söyledi.

Mustafa Varank, bir başka firmanın yeni nesil şarj edilebilir hibrid otomobil ve batarya üretimi için 7 milyar liralık yatırımını Sakarya’da hayata geçirdiğini belirtti.

Varank, yeni yatırımlar ve desteklerle cari açığın da düşeceğini vurguladı.

