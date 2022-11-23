Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.08'de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 116 artçı depremin yaşandığını duyurdu.

AFAD, Düzce'ye 500 bin lira Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini de açıkladı.

50 kişi yaralandı

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 1 kişi, Zonguldak’ta 6 kişi, Sakarya’da 1 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere, toplam 50 kişi yaralandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında depremin ilk anından itibaren Afet Gruplarından; Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Sağlık, Barınma, Beslenme, Hasar Tespit, Enerji, Zarar Tespit, Psikososyal Destek, Ayni Depo Yönetimi ve Dağıtımı ile İletişim grupları AFAD Merkezi’nde toplandı.

2 bin 13 personel ve 386 araç görevlendirildi

Olay yerine Düzce AFAD, Ankara AFAD, İstanbul AFAD, Bursa AFAD, Bolu AFAD, Sakarya AFAD, Zonguldak AFAD, Kocaeli AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi.

Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden toplamda 2 bin 13 personel ve 386 araç görevlendirildi.

Ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı

AFAD Lojistik deposundan 10.000 battaniye, 20 adet genel maksat çadırı, 480 adet aile yaşam çadırı, Sakarya AFAD’dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal çalışma tırı, 2 adet arama köpeği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 1 adet mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracı bölgeye sevk edildi.

Afet Hasar Tespit Grubu ve Afet Altyapı Grubu ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.

Düzce'nin bazı bölgelerinde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapıldığını ve bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu gönderildiği açıklandı.