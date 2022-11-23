Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'de hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtti.

Bakan Kurum, bugün sabaha karşı 04.08’de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından ivedilikle bölgeye uzman ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çevre illerden tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. 37 hasar tespit ekibimiz, mobil laboratuvar aracımız, koordinasyon ve izleme araçlarımız ile Düzce’de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız.” İfadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Düzce'ye gidiyor

Bu arada Bakanlık, Yapı işleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı içerisinde mühendis ve uzmanların bulunduğu 74 kişiden oluşan 37 ekip, hasar tespiti ve çalışmalara destek olmak üzere Düzce’de çalışmalara başladı. Ayrıca Bakanlığın mobil laboratuvar, koordinasyon ve izleme araçlarından oluşan toplam 6 araç ile sahada faaliyetlerini yürütüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, incelemelerde bulunmak üzere Düzce’ye gidiyor.