Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinde 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen 10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi.
Türkiye 6 Şubat'ta saat 04.17'de iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkiledi. Deprem, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya ve Kilis'te de büyük yıkıma neden oldu.
11 Şubat saat 20.00 itibarıyla depremlerde can kaybı 22 bin 327'ye, yaralı kurtulan sayısı da 80 bin 278'e yükseldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 23:09
- 23:05
- 23:05
- 22:42
- 22:38
Sıradaki Haber
Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz