Türkiye 6 Şubat'ta saat 04.17'de iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkiledi. Deprem, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya ve Kilis'te de büyük yıkıma neden oldu.

11 Şubat saat 20.00 itibarıyla depremlerde can kaybı 22 bin 327'ye, yaralı kurtulan sayısı da 80 bin 278'e yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.

