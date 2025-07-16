Denizli'de çiftçinin suyunu kirleten DESKİ'ye 1,6 milyon lira ceza kesildi

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Denizli'de tarımla uğraşan çiftçilerin, ürün veriminin düştüğü ve sulama kaynaklarında kirlilik yaşandığı yönündeki şikayetleri üzerine Bakanlık ekipleri harekete geçti.

Çevre Denetim Ekipleri, şikayetlerin odaklandığı Ellez Deresi ve bu dereye bağlı su kaynaklarına inceleme başlattı.

İncelemeler sonucunda, DESKİ'ye ait atık suların arıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan Ellez Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi.

Bunun üzerine Çevre Kanunu kapsamında DESKİ'ye 1 milyon 600 bin lira idari yaptırım kararı alındı.

Bakanlık ayrıca, çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.