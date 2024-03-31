Denizli Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Denizli, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Denizli’de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.
Denizli ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.
81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Denizli seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/denizli/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.
TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Denizli seçim sonuçları ve Denizli’de kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.
Denizli seçim sonuçları son durum için tıklayınız.
Denizli için 24 aday yarıştı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Denizli genelinde 2 bin 631 sandık kurulacak ve 800 bin 548 seçmen oy kullandı.
Denizli büyükşehir belediye başkanlığı için 23’ü siyasi parti 1'i bağımsız olmak üzere 24 aday mücadele etti.
Denizli Belediye Başkan Adayları
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;
Adalet Ve Kalkınma Partisi: Osman Zolan
İyi Parti: Yasin Öztürk
Memleket Partisi: Mustafa Çağlayan
Demokratik Sol Parti: Ahmet Geçim
Yeniden Refah Partisi: Nazif Manav
Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi: Cevahir Kayar
Türkiye Komünist Partisi: Özgür Dağ
Anadolu Birliği Partisi: Serap Can
Zafer Partisi: Nuri Dalyan
Türkiye Komünist Hareketi: Ali Kasap
Bağımsız Türkiye Partisi: Turgay Urgan
Gelecek Partisi: Sema Silkin Ün
Yeni Türkiye Partisi: Serkan Erbeği
Cumhuriyet Halk Partisi: Bülent Nuri Çavuşoğlu
Emek Partisi: Özcan Göçer
Hür Dava Partisi: Yunus Akbay
Hak ve Özgürlükler Partisi: İrfan Korucu
Adalet Birlik Partisi: Kamil Yılmaz
Demokrat Parti: Kerim Kulalı
Millet Partisi: Hüsnü Çatal
Türkiye İşçi Partisi: Yağmur Yalçın
Demokrasi Ve Atılım Partisi: Mehmet Mirza
Vatan Partisi: Mehmet Çobanoğlu
Bağımsız: Ünal Aras
Seçim Günü Yasakları
Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
2019 Denizli Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Denizli yerel seçim sonuçlarında 636 bin 308 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 321 bin 726’sını (%50,56) Cumhur İttifakının adayı Osman Zolan aldı, 279 bin 412’sini (%43,91) Millet İttifakının adayı Ümit Bahtiyar almıştı.
Denizli’de 12 ilçeyi AK Parti kazandı. CHP 5 ilçe, MHP ise 2 ilçe kazandı. AK Parti’nin Denizli’de en fazla oy aldığı ilçe yüzde 54,24 oy oranıyla Acıpayam olmuştu. CHP, yüzde 52,39 oy oranıyla en fazla oyu Merkezefendi ilçesinde buldu. 2 ilçeden aday çıkaran MHP ise Çal ilçesinde yüzde 43,01 oy oranına ulaşmıştı.
Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları
Acıpayam seçim sonuçları
Babadağ seçim sonuçları
Baklan seçim sonuçları
Bekilli seçim sonuçları
Beyağaç seçim sonuçları
Bozkurt seçim sonuçları
Buldan seçim sonuçları
Çal seçim sonuçları
Çameli seçim sonuçları
Çardak seçim sonuçları
Çivril seçim sonuçları
Güney seçim sonuçları
Honaz seçim sonuçları
Kale seçim sonuçları
Merkezefendi seçim sonuçları
Pamukkale seçim sonuçları
Sarayköy seçim sonuçları
Serinhisar seçim sonuçları
Tavas seçim sonuçları