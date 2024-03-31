Denizli Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Denizli, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Denizli’de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.

Denizli ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Denizli Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Denizli seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/denizli/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Denizli seçim sonuçları ve Denizli’de kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

Denizli seçim sonuçları son durum için tıklayınız.

Denizli için 24 aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Denizli genelinde 2 bin 631 sandık kurulacak ve 800 bin 548 seçmen oy kullandı.

Denizli büyükşehir belediye başkanlığı için 23’ü siyasi parti 1'i bağımsız olmak üzere 24 aday mücadele etti.

Denizli Belediye Başkan Adayları

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

Adalet Ve Kalkınma Partisi: Osman Zolan

İyi Parti: Yasin Öztürk

Memleket Partisi: Mustafa Çağlayan

Demokratik Sol Parti: Ahmet Geçim

Yeniden Refah Partisi: Nazif Manav

Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi: Cevahir Kayar

Türkiye Komünist Partisi: Özgür Dağ

Anadolu Birliği Partisi: Serap Can

Zafer Partisi: Nuri Dalyan

Türkiye Komünist Hareketi: Ali Kasap

Bağımsız Türkiye Partisi: Turgay Urgan

Gelecek Partisi: Sema Silkin Ün

Yeni Türkiye Partisi: Serkan Erbeği

Cumhuriyet Halk Partisi: Bülent Nuri Çavuşoğlu

Emek Partisi: Özcan Göçer

Hür Dava Partisi: Yunus Akbay

Hak ve Özgürlükler Partisi: İrfan Korucu

Adalet Birlik Partisi: Kamil Yılmaz

Demokrat Parti: Kerim Kulalı

Millet Partisi: Hüsnü Çatal

Türkiye İşçi Partisi: Yağmur Yalçın

Demokrasi Ve Atılım Partisi: Mehmet Mirza

Vatan Partisi: Mehmet Çobanoğlu

Bağımsız: Ünal Aras

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Denizli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Denizli yerel seçim sonuçlarında 636 bin 308 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 321 bin 726’sını (%50,56) Cumhur İttifakının adayı Osman Zolan aldı, 279 bin 412’sini (%43,91) Millet İttifakının adayı Ümit Bahtiyar almıştı.

Denizli’de 12 ilçeyi AK Parti kazandı. CHP 5 ilçe, MHP ise 2 ilçe kazandı. AK Parti’nin Denizli’de en fazla oy aldığı ilçe yüzde 54,24 oy oranıyla Acıpayam olmuştu. CHP, yüzde 52,39 oy oranıyla en fazla oyu Merkezefendi ilçesinde buldu. 2 ilçeden aday çıkaran MHP ise Çal ilçesinde yüzde 43,01 oy oranına ulaşmıştı.

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

Acıpayam seçim sonuçları

Babadağ seçim sonuçları

Baklan seçim sonuçları

Bekilli seçim sonuçları

Beyağaç seçim sonuçları

Bozkurt seçim sonuçları

Buldan seçim sonuçları

Çal seçim sonuçları

Çameli seçim sonuçları

Çardak seçim sonuçları

Çivril seçim sonuçları

Güney seçim sonuçları

Honaz seçim sonuçları

Kale seçim sonuçları

Merkezefendi seçim sonuçları

Pamukkale seçim sonuçları

Sarayköy seçim sonuçları

Serinhisar seçim sonuçları

Tavas seçim sonuçları