Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 23 Haziran'daki seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.
Uysal, parti olarak seçime katılmama kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi:
"Demokrat Parti olarak 23 Haziran'da yenilenecek olan adeta '2'nci Tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmama kararı almış bulunmaktayız."
Demokrat Parti'nin İstanbul adayı Ersan Gökgöz 31 Mart seçimlerinde 22 bin 544 oy almıştı.
Kaynak: TRT Haber