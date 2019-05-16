Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iç güvenlik birimleriyle iftarda bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Son 2,5 yılda 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik"

Biz şehitleriyle yaşayan, iman eden bir dinin mensuplarıyız. Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar 78 şehitliği olan bir milletiz.

Geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice katleden teröristleri yakalayıp adalete teslim ettik. Bu milletin birliğine, beraberliğine kasteden katil sürülerine döktükleri her damla kanın hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Bir dönem 2 binlere kadar sınırlarımız içindeki terörist sayısını 700'lere kadar düşürdük.https://t.co/RMWstiliQS pic.twitter.com/WZCNPkzTus — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Mayıs 2019

Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.

Çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere bir gece ansızın girecek, gerekli temizliği yapacağız. Suriye'nin kuzeyinde ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Suriye'nin kuzeyinde ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına izin vermeyeceğiz.https://t.co/RMWstiliQS pic.twitter.com/DKKOrD5XSy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Mayıs 2019

Nereye saklanırlarsa saklansınlar vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacak. Bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son FETÖ'cü hain yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nasıl ülkemizde inlerine girdiysek yurt dışında da bu şebekenin iplerini pazara çıkarıyoruz.https://t.co/RMWstiliQS pic.twitter.com/QvXEzcXJkY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Mayıs 2019

"Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, ülkemizi hedef almaya başladılar"

Burada siyasi kaygılardan bağımsız olarak çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Tüm dünyanın gözü bu seçimlerde.

Seçim öncesinde yalan yanlış haberlerle insanımızın sinir uçlarıyla oynandığını görüyoruz. Sosyal medya manipülasyonlarıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok yoğun çaba harcanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim öncesinde yalan yanlış haberlerle insanımızın sinir uçlarıyla oynandığını görüyoruz. Sosyal medya manipülasyonlarıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok yoğun çaba harcanıyor.https://t.co/RMWstiliQS pic.twitter.com/fXaNRyktuu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Mayıs 2019

Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler, bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz.

Ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını hepimiz biliyoruz. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır. 23 Haziran öncesi herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun davranmaya davet ediyorum.

"Türkiye'yi içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim"

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Ben sizin 17 yıl önceki durumunuza da biliyorum bugünkü durumunuzu da biliyorum.

Ama şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum bugünkü durumunuzu da biliyorum. Türkiye'yi dışardan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içerden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.https://t.co/RMWstiliQS pic.twitter.com/FhDdeO6XKP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Mayıs 2019

TÜSİAD daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz, sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Unutmayalım ki bu ülke hepimizin ortak vatanıdır. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Bu millet sizleri kurtarırsa kurtarır.

Kaynak: TRT Haber