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TRT Haber 16.04.2025 07:53

DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 89 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 89 zanlı yakalandı

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince aralarında Antalya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 17 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda 89 zanlının yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

 

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DEAŞ Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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