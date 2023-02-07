Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görevlendirildikten sonra Ankara'dan havalanan 2 uçak, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yardım malzemelerini ve ekipleri ulaştırdı.

Uçaklarda bulunan kardiyologlar, genel cerrahlar, göğüs cerrahları, kalp ve damar cerrahları, beyin cerrahları, ortopedi uzmanları, kadın doğum uzmanları, hemşireler ve AFAD teknisyenleri de bölgede göreve başladı.

Kritik branşlarda uzman doktorlar sahada

Adıyaman'a inen ekibin koordinatörlüğünü yapan Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinde görevli Dr. Muzaffer Akkoca, ilaç, tıbbi yardım malzemesi, arama kurtarma malzemesi ve bunları kullanacak tıbbi personel ve arama kurtarma personeliyle birlikte Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

Kritik branşlarda uzman doktorlar, beyin cerrahları, kalp damar cerrahları, göğüs cerrahları, genel cerrahlar, hemşireler, acil tıp teknisyenlerinin sahada görev yapacaklarını ve afetzedelere, ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini dile getiren Akkoca, "Teknik ekipmanlarını da yanlarında getirdiler ve kendi kendilerine yetecek donanıma sahipler. Burada hem arama kurtarma faaliyetlerini hem de tıbbi yardım faaliyetlerini sürdürecekler" dedi.

Uçaklar yaralılarla Ankara'ya hareket etti

Akkoca, depremde yaralanan, kırıkları, ezilmeleri olan vatandaşları da uçaklarla Ankara'ya götüreceklerini, uygun hastanelere naklederek tıbbi yardımlarını ve tedavi süreçlerini yöneteceklerini bildirdi.

Muzaffer Akkoca, ihtiyaç devam ettiği sürece bu çalışmanın devam edeceğini aktardı.