Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı. 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 168 kişi yaralandı.

Deprem sonrası çok sayıda lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Zelenskiy, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den taziye telefonu

Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan İran Cumhurbaşkanı Reisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tshisekedi, hayatını kaybedenler için taziye, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.

Umman Sultanı Tarık'tan taziye telefonu

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Umman Sultanı Tarık, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Bahreyn Kralı Halife, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi

Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Bahreyn Kralı el-Halife, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi, yaralılara şifa dileğinde bulundu.