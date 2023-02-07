Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da depremzedeler askeri uçaklarla tahliye edildi
Depremin etkilediği 10 ilden biri olan Adıyaman’daki depremzedeler, deprem bölgelerine yardım getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait GM-235 Casa uçakları ile tahliye edildi.
Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı, yüzlerce artçı sarsıntı ile deprem etkisini sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki art arda depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma neden oldu. Ekiplerin zorlu arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Adıyaman'daki depremzedeler TSK'ya ait GM-235 Casa uçakları ile tahliye edildi.
Yardım getiren uçaklar depremzedeleri tahliye ediyor
Afet bölgesine yardım malzemeleri ve arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri taşıyan uçaklar dönüşte vatandaşları tahliyesi için kullanılıyor.
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