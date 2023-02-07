Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı, yüzlerce artçı sarsıntı ile deprem etkisini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki art arda depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma neden oldu. Ekiplerin zorlu arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'daki depremzedeler TSK'ya ait GM-235 Casa uçakları ile tahliye edildi.

Yardım getiren uçaklar depremzedeleri tahliye ediyor

Afet bölgesine yardım malzemeleri ve arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri taşıyan uçaklar dönüşte vatandaşları tahliyesi için kullanılıyor.