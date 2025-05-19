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TRT Haber 19.05.2025 10:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "19 Mayıs, sadece bir tarih değil; bağımsızlık idealinin, millet iradesinin, gençliğe duyulan sarsılmaz inancın simgesi, milli mücadelemizin ilk adımıdır" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs, sadece bir tarih değil; bağımsızlık idealinin, millet iradesinin, gençliğe duyulan sarsılmaz inancın simgesi, milli mücadelemizin ilk adımıdır.

Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin azmine, kararlılığına ve vatan sevgisine güveniyor; Türkiye Yüzyılı’nın geleceğimizin teminatı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine, şanlı bayrağımızın ilelebet özgürce dalgalanacağına yürekten inanıyoruz.

Gençlerimizin ve kahraman milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm millî mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum."

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