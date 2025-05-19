19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Aşkın Bak başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deftere şunları kaydetti:

"106 yıl önce Samsun’da yaktığınız İstiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti, yarınlara da bu ruhla yürümektedir. Bugün, geçmişin hatırasına sadakatle bağlı, yarının inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İstanbul

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Özbay'ın, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıtın önüne çelenk bıraktı.

Samsun

19 Mayıs kutlamaları, saat 10.00'da Onur Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Samsun bugün SOLOTÜRK ve Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile HÜRJET'in gösterileri başta olmak üzere pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

