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TRT Haber 19.05.2024 09:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 19 Mayıs'ı "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiği gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milli birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli simgelerden biridir" diyerek kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 19 Mayıs mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yılmaz, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919'da Türk milletinin, bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiğini anımsatan Yılmaz, bu tarihin Türk milletinin milli birlik ve beraberliğinin gücünü tüm dünyaya gösterdiği en önemli simgelerden biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız bu güce inanan, kahraman, cesur ve vatanı için canını hiçe sayarak mücadele etmeyi vazife bilen aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ay yıldızlı al bayrağımızı yeni zirvelere taşımaya hep devam edecektir. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı ruh, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya, üretmeye ve güçlü yarınları inşa etmeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan edilen bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum. 105'inci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

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