Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.05.2024 09:53

TFF ve kulüpler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF ve kulüpler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Tarihin altın sayfalarına yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ilk kıvılcımı 105 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da, Samsun'da yakılmış, bir milletin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal ve istikbal meşalesinin yandığı günü Türk gençliğine armağan etmiştir." denildi.

Mesajda, şu sözlere yer verildi:

"Dersimiz Futbol projesinden akademi eğitimlerine, geleceğin yıldız kızları projesinden üniversitelerle iş birliğiyle yürütülen çalışmalara kadar bir dizi atılımda bulunan TFF; Cumhuriyetimizin koruyucusu, ülkemizin yarınları olan gençlerimizle omuz omuza yürümekten onur ve kıvanç duymaktadır.

Bu vesileyle bizlere bu cennet vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu uğurda şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Milletimizin ve geleceğin aydınlık yüzü olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz."

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri de yayımladıkları mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

ETİKETLER
19 Mayıs Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray TFF
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
10:22
Antalya'da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
10:25
Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin ilk sonuçları açıklandı
10:35
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu: 18 zanlı tutuklandı
10:07
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
10:05
Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı
Meksika'da aşırı sıcaklar etkili oldu
Meksika'da aşırı sıcaklar etkili oldu
FOTO FOKUS
Umudu taşıyan gemi: Bandırma
Umudu taşıyan gemi: Bandırma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ