Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti

Gençliğe Hitabe'ye "Ey Türk Gençliği" sözleri ile başladı Atatürk. "İstiklali siz koruyacaksınız" dedi. Her sözünde, her adımında vardı gençler.

Hep kararlıydı Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin genç evlatlarının, ideallerini takip etmesini istedi.

Daha az zamanda daha büyük işler başaracağımıza, bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Mustafa Kemal Atatürk

"Gençlere ve çocuklara çok büyük işler düşüyor"

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Aysal, "Selanik'te öğrenciyken arkadaşlarına 'Ben gelecekte sizi hayal zannettiğiniz işleri başaracağım gerçekleştireceğim' diyor. O kurtuluşa inanıyor. Yine geleceğin inşasında, geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde gençlere ve çocuklara çok büyük işler düşüyor." dedi.

En büyük eserini gençlere emanet etti

"Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz." dedi. Cumhuriyeti taşıyacak olan gençlerdi, Atatürk'e göre. Bu yüzden en büyük eserini gençlere emanet etti. Çünkü onun için çok bedeller ödenmişti.

Aysal, gençliğin kendini Balkan Savaşları'nda, 1. Dünya Savaşı sırasında ölümü göze alarak savaşa dahil olarak kanıtladığını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın sahibi gençler, aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini geleceğe taşımaya devam ediyor.