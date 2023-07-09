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Gündem
TRT Haber 09.07.2023 12:49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Çalışma ziyareti kapsamında Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. 

İkili ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanları ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma ve enerjide iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma ve enerjide iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz

 

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Cevdet Yılmaz Katar Mehmet Şimşek
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