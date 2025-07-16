Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.07.2025 16:53

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in saldırısı bölgesel barışa bir sabotaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında "İsrail’in, Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sadece Suriye’nin egemenliğine değil, bölgemizin istikrarına yönelik açık bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in saldırısı bölgesel barışa bir sabotaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı. 

Yılmaz açıklamasında ,İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların sadece Suriye’nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil ettiğini belirterek, bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Uzun yıllar süren iç karışıklıkların ardından Suriye’de yeniden yapılanma sürecinin başlamasının, hem Suriyeli mazlumlar hem de bölgesel güvenlik açısından hayati önemde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Böylesi bir dönemde İsrail’in saldırgan tutumunu sürdürmesi, bölgesel barış ve uluslararası hukuka yönelik açık bir sabotaj girişimidir" dedi.

Yılmaz açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın tesisini önceleyen bir dış politika anlayışıyla, Suriye’nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kardeş Suriye halkının huzurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgemizin istikrarından yana olan tüm tarafları, Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukuku desteklemeye davet ediyoruz."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz İsrail Suriye
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
17:11
Kozmetik sektöründeki bazı teşebbüslere rekabet soruşturması
16:44
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 317 bin liraya geriledi
16:48
İnci kefali av yasağının sona ermesini halaylarla kutladılar
16:37
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz
17:20
Türkiye’den Şam’a saldıran soykırımcı İsrail’e sert tepki
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
FOTO FOKUS
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ