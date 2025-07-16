Türkiye’den Şam’a saldıran soykırımcı İsrail’e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir" denildi.

Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi’nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" ifadelerine yer verildi.