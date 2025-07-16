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TRT Haber 16.07.2025 15:50

Türkiye’den Şam’a saldıran soykırımcı İsrail’e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları hakkında "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki müdahalelerinden sonra Şam'ın merkezine saldırıları Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı sabotaj girişimidir" açıklamasını yaptı.

Türkiye’den Şam’a saldıran soykırımcı İsrail’e sert tepki
[Fotoğraf: Depo Photos]

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir" denildi.

Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi’nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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