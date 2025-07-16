Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 16.07.2025 15:43

Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırıları

İsrail uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Savunma Bakanlığını hedef alan hava saldırıları düzenledi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef aldı.

Bombalardan biri Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine isabet etti, 2 kişi yaralandı.

Savunma Bakanlığının arka bahçesi de bombalandı.

Türkiye’den Şam’a saldıran soykırımcı İsrail’e sert tepki
Türkiye’den Şam’a saldıran soykırımcı İsrail’e sert tepki


Katil İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu
Katil İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

İsrail, Şam'a yapılan saldırıların, Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'daki gelişmelerin ardından "Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya bir mesaj" niteliği taşıdığını öne sürdü.


Tel Aviv yönetimi saldırıların süreceğini bildirdi. 

Ayrıca, İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun “uyarı” gerekçesiyle olduğu iddia edilen bir saldırıyla Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını hedef aldığını duyurdu.

ETİKETLER
İsrail Son Dakika Suriye
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Suriye'ye karşı saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
17:11
Kozmetik sektöründeki bazı teşebbüslere rekabet soruşturması
17:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in saldırısı bölgesel barışa bir sabotaj
16:44
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 317 bin liraya geriledi
16:48
İnci kefali av yasağının sona ermesini halaylarla kutladılar
16:37
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
FOTO FOKUS
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ