Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırıları

Soykırımcı İsrail ordusu, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef aldı.



Bombalardan biri Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine isabet etti, 2 kişi yaralandı.



Savunma Bakanlığının arka bahçesi de bombalandı.

İşgalci İsrail'in Suriye Savunma Bakanlığı'na yaptığı saldırılar TRT World yayınına yansıdı. pic.twitter.com/N2r47l48I1 — TRT HABER (@trthaber) July 16, 2025

İsrail, Şam'a yapılan saldırıların, Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'daki gelişmelerin ardından "Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya bir mesaj" niteliği taşıdığını öne sürdü.

Soykırımcı İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef alan yeni bir hava saldırısı düzenledi. pic.twitter.com/U2nWsNLbus — TRT HABER (@trthaber) July 16, 2025

Tel Aviv yönetimi saldırıların süreceğini bildirdi.

Ayrıca, İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun “uyarı” gerekçesiyle olduğu iddia edilen bir saldırıyla Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını hedef aldığını duyurdu.