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Dünya
AA 16.07.2025 15:28

İşgalci İsrail, Suriye'ye karşı saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu

İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olaylar üzerine Suriye'ye hava saldırılarına devam ettiğini açıkladı.

İşgalci İsrail, Suriye'ye karşı saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin son 24 saatte "tank, roket fırlatma rampaları, ağır makineli tüfek yüklü kamyonetler olmak üzere" Süveyda vilayetine ilerleyen Suriye güçlerine ait hedeflere saldırılar düzenlediği bildirildi.

Bunun yanı sıra "bölgeye ulaşan yolları kapatmak için de saldırılar gerçekleştiğini" belirten İsrail ordusu, saldırıların görüntülerini de yayınladı.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları "izlediğini" aktaran İsrail ordusu, siyasi iradeden gelen emirler doğrultusunda bölgeye saldırdığını ve farklı senaryolara hazırlandığını kaydetti.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

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