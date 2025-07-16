İşgalci İsrail ordusu Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenledi

Katil İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İşgalci İsrail ordusu "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.
Öte yandan, Şam’da 3 patlama meydana geldi
Soykırımcı İsrail'in Dürzi oyunu
Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.
İsrail hükümeti, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz gibi isimler Suriye hükümetine yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerrinde bulunmuştu.