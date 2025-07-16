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Dünya
AA 16.07.2025 11:54

Katil İsrail yardım merkezine gazla saldırdı: 21 ölü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze'de ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezinde toplananlara gazla müdahalesi sonucu çıkan izdihamda 15'i boğularak, 21 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail yardım merkezine gazla saldırdı: 21 ölü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezi yakınında açlıkla boğuşan Filistinlilere karşı yeni bir katliamın gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu yardım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle toplanan Filistinlilere gazla müdahale etmesi sonucu izdihamın yaşandığı ve 15'i boğularak, 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze'de insani yardım dağıtım merkezlerinde ilk kez "boğulma ve şiddetli izdiham sonucu" hayatını kaybedenlerin olduğuna vurgu yapıldı.

Gazze İnsani Yardım Vakfı'na işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail ve ABD kurumu, açlıkla boğuşan halka karşı sistematik bir şekilde çeşitli yöntemlerle kasıtlı katliamlar gerçekleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yardım girişini kısıtlayıp insani felakete sebep olduğu Gazze'de bugüne kadar 800'den fazla Filistinli yiyecek bulma umuduyla gittiği insani yardım merkezlerinde can verdi.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 479 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 355 kişi de yaralandı.

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