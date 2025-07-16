Soykırımcı İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u açtığı yeni koridorla kuşattı

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusu ile batısını ikiye bölen 15 kilometrelik koridorun tamamlandığı belirtildi.

İsrail ordusu, kara ve zırhlı birlikleriyle açtığı koridorun, işgal ve saldırıları için "kilit rol oynayacağını" savundu.

Ordudan paylaşılan video ve fotoğraflarda, "Magen Oz Koridoru'nun" Refah ile Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran Morag Koridoru'na bağlandığı görülüyor.

Yerel basın, Tel Aviv yönetiminin ateşkes müzakereleri devam ederken Gazze Şeridi'ni parçalara ayırma planı çerçevesinde açtığı koridoru, baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığı değerlendirildi.