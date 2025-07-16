Açık 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.07.2025 10:17

Katil İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında 13 kişi yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında 13 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde yine Gazze'nin farklı kesimlerinde Filistinlilere ait evler ile zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde yer alan çadır, hava saldırısıyla vuruldu. Saldırıda 3'ü çocuk, 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan bir daire ile kahvehanenin bombalanması sonucu da 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde kalan Sabra Mahallesi'ndeki bir evi hedef aldığı saldırıda da 2 kişi öldü.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 68,24 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:16
Kanada'da özel bir uçağın kaçırılması, hava sahasının geçici olarak kapatılmasına yol açtı
11:15
Denizli'de çiftçinin suyunu kirleten DESKİ'ye 1,6 milyon lira ceza kesildi
11:03
Irak'ta Uluslararası Musul Havalimanı restorasyonun ardından açıldı
11:14
Şile Belediye Başkanı Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
10:52
Ücretli çalışan sayısı 15,9 milyon oldu
10:50
İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,6 oldu
'Hayalet ağ' mavi sulardaki ekosistemi olumsuz etkiliyor
'Hayalet ağ' mavi sulardaki ekosistemi olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
Türk havacılığının öncü ismi: Vecihi Hürkuş
Türk havacılığının öncü ismi: Vecihi Hürkuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ