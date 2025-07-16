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Dünya
AA 16.07.2025 08:51

Pentagon, Los Angeles'taki protestolara karşı gönderdiği Ulusal Muhafızların bir kısmını geri çekiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolara karşı görevlendirilen Ulusal Muhafızların bir kısmının geri çekilmesi talimatı verdi.

Pentagon, Los Angeles'taki protestolara karşı gönderdiği Ulusal Muhafızların bir kısmını geri çekiyor

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Parnell, "görevin başarıyla tamamlanması" nedeniyle, Başkan Donald Trump yönetiminin Los Angeles'a gönderdiği yaklaşık 4 bin Ulusal Muhafızdan 2 bininin görev yerlerine geri çekileceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Muhafızları ve deniz piyadelerini Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının operasyonlarını yaparken güvende olmaları için gönderdiklerini açıklamıştı.

- Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

California Valisi Gavin Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuştu.

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