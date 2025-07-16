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Dünya
AA 16.07.2025 15:13

Suriye Cumhurbaşkanlığı Süveyda’daki ihlalleri kınadı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde yaşanan ihlalleri kınayarak sorumluların yargı önüne çıkarılacağını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Süveyda’daki ihlalleri kınadı

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Süveyda’nın bazı bölgelerinde meydana gelen olayların “suç teşkil eden ve yasa dışı” eylemler olduğu ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu eylemler, Suriye devletini temel ilkeleriyle tamamen çelişmektedir. Sorumlular, ister bireysel ister örgütsel düzeyde olsun yargı önünde hesap verecektir. Hiçbir suç cezasız kalmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Devletin, güvenlik ve istikrarı korumayı öncelikli hedef olarak benimsediği aktarılan açıklamada, olaylarla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın sürdüğü ve gerekli tüm yasal adımların atılacağı bildirildi.

Açıklamada, Süveyda halkının haklarının her zaman korunacağı ve hiçbir tarafın bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit etmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

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