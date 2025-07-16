İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları sadece Suriye’nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır.

Suriye’nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir. "