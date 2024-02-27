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Gündem
TRT Haber 27.02.2024 16:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Bir dizi çalışma ziyareti için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüştü. 

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmemizde, Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri ve diğer potansiyel alanların yanı sıra karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kapsamında yapılan çalışmaları ele aldık. Küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığımız görüşmemizde ayrıca, ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi, vize kolaylığının sağlanması, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele konularını değerlendirme imkanı bulduk”

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Cevdet Yılmaz
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