Az Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.02.2024 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan; ilim, devlet ve siyaset adamı, Eski Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı da yer aldı. 

 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Özhaseki: Malatya'da hak sahipliği 70 bine ulaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
AB gaz tasarrufunu sürdürmeye hazırlanıyor
15:50
KAAN İngiltere medyasında: Dönüm noktası niteliğinde bir dev adım
15:20
Çin'de kayıp eski Dışişleri Bakanı'nın, meclis üyeliğinden "istifa ettiği" duyuruldu
15:21
Boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
15:12
Fransa'da el konulan 8 bin 597 sikke Türkiye'ye iade edilecek
15:09
İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları sürerken İzlanda'yı Filistin asıllı şarkıcı temsil edebilir
Hindistan'da buğday hasadı
Hindistan'da buğday hasadı
FOTO FOKUS
Boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
Boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ