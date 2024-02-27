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Gündem
AA 27.02.2024 13:44

Bakan Uraloğlu: Hiçbir işimizi yarım bırakmadık ve bırakmayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Allah'ın izniyle hiçbir işimizi yarım bırakmadık ve bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlere de belediyelere de Türkiye'ye de bu yakışır" dedi

Bakan Uraloğlu: Hiçbir işimizi yarım bırakmadık ve bırakmayacağız
[AA (Arşiv)]

Bakan Uraloğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Taşıyıcılar Kooperatifi Buluşması programında, AK Parti olarak bugüne dek hayal bile edilemeyecek hizmetler yaptıklarını ve projeler geliştirdiklerini söyledi.

Sadece bir seçimi kazanma saikiyle vatandaşları asla kandırmadıklarını dile getiren Uraloğlu, "Biz yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Bazen şu eleştirilerle karşılaştık, 'Başladınız ama biraz uzun sürdü'. Evet, bazen bunlarla karşılaşabiliyoruz, belirli zorluklar yaşayabiliyoruz. Kamulaştırma problemi olabiliyor, müteahhidin sıkıntısı olabiliyor, zeminde sıkıntı olabiliyor, vesaire bazı sıkıntılar olabiliyor ama Allah'ın izniyle hiçbir işimizi yarım bırakmadık ve bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlere de belediyelere de Türkiye'ye de bu yakışır." ifadesini kullandı.

Kooperatif üyeleriyle buluşmasını ardından beraberindeki heyetle Beyşehir-Seydişehir kara yolunun, ardından Sedirler Kavşağı'nın açılışını gerçekleştireceklerini ve raylı sistemler tanıtım programını yapacaklarını aktaran Uraloğlu, "Ardından Sedyeler Kavşağı var belediyemizin yaptığı. Allah razı olsun Belediye Başkanımız güzel hizmetler yaptı. Biz de 'Nasıl destekleriz, Konya'ya nasıl birazcık daha dokunabiliriz' diye bugün buradayız. Şimdi Demirkapı, diğer adıyla Gembos yolunun 1 Mart'a kadar bölünmüş olarak trafiğe tekrar verileceğini arkadaşlarım bana iletti. Ben de sizlere bunu duyuruyorum. Eksiklikleri tamamladık ve bundan sonra da artık orayı 2 gidiş, 2 geliş olarak bir daha kapatmamak üzere açtık." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Beyşehir-Isparta yolunun yapılması noktasında bazı taleplerin bulunduğunu, bu konunun da proje çalışmasını sürdürdüklerini bildirdi.

Konya'da çevre yolunun devamıyla ilgili taleplerin bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Önce ikinci etabını bitireceğiz ve bu süreçte de inşallah çevre yolunun diğer bir bölümünü de bu sene içerisinde yatırım programına almayla ilgili gayretimiz var. Bütün kurumlarımızla sahadayız. Biz, vatandaşımızın içerisindeyiz. Bakın bazen eleştirilerle karşılaşabiliyoruz. Bunları biz en üst seviyede dikkate alıyoruz ama bir taraftan da orada şöyle bir tespiti de yapıyoruz. O tespit de nedir? Hala çözüm beklentisi, o işin yapılma beklentisinin Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinde olduğunu görüyoruz. Ben bu nedenle sizlere teşekkür ediyorum."

Programda Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve ⁠Beyşehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Oktay Kacar da birer konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Konya milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Ziya Altunyaldız ile ilçe protokolü ve kooperatif üyeleri de katıldı.

Uraloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Kooperatif çevresinde bulunan sanayide esnaf ziyaretinde bulundu.

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