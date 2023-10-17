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Gündem
AA 17.10.2023 22:52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ateşe benzin döken açıklamalar yapanlar bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının, insanlık için büyük bir trajedi olduğunu söyleyerek, "Ateşe benzin döken açıklamalar yapanların ve İsrail'i koşulsuz destekleyenlerin bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ateşe benzin döken açıklamalar yapanlar bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yılmaz, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hastanede görevini yapan ve tedavi gören sivil insanları bombalamanın bir savaş ve insanlık suçu olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurması sonucu yitirilen yüzlerce can, insanlık için büyük bir trajedidir. Ateşe benzin döken açıklamalar yapanların ve İsrail'i koşulsuz destekleyenlerin bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz.

Masum insanların daha fazla kanının dökülmemesi için çaba sarf etmek insanlık adına hepimizin ortak görevidir. Başta BM ve bölge liderleri olmak üzere tüm dünya, bu vahşetin son bulması, gerilimin düşürülmesi ve kalıcı bir çözüm yolu bulmak için harekete geçmek zorundadır."

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Cevdet Yılmaz Filistin - İsrail Çatışması
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