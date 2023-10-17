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Gündem
TRT Haber 17.10.2023 22:43

Gazze'de hastanenin Hamas tarafından vurulduğunu yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, "Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı" iddiasını yalanladı.

Gazze'de hastanenin Hamas tarafından vurulduğunu yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırının Hamas tarafından yapıldığı iddiası yalanlandı

Merkezden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze'nin kuzeyinde bulunan El Zeytun Mahallesi, günlerdir İsrail'in yoğun bombardımanında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir bölgedir.

Hastanenin bombalanmasıyla ilgili görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas'ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığı açıkça görülmektedir.

Ayrıca İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, "Hastaneyi Hamas füzesi vurdu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca İsrail ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, hastanelerin sığınak olarak kullanıldığı iddia edilerek, "Hastaneleri derhal boşaltın" tehdidinde bulunulmuştur."

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