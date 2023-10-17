Siyasilerden İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına yönelik tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail'in açıkça savaş suçu işlediğini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de tarif edilemez bir katliam ve resmen soykırım yaşandığını belirtti.

Bir hastaneyi vurmanın, dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmayacağını ifade eden Göktaş, "Uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail açıkça savaş suçu işlemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin katledilmesine sessiz kalanların, Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların yaşama hakkına dair konuşmayanların, bu insanlık suçunun yalnızca seyircisi değil aynı zamanda ortağı olduğunu belirten Göktaş, "Filistin'e yönelik bu insanlık dışı saldırı ve kuşatma bir an evvel sona ermelidir. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: İsrail’in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze’de bir hastanenin vurulmasına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“İsrail’in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum. Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail’in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır"

Bakan Işıkhan: Masum sivillerle dolu hastaneyi vurmaktan daha alçak hangi eylem vardır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyanın artık sessiz kalamayacağını söyleyerek, uluslararası kamuoyunun bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermesi ve harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ortaya çıkan tablonun, tam anlamıyla bir insanlık trajedisi olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, "Masum sivillerle dolu hastaneyi vurmaktan daha alçak hangi eylem vardır? İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılara, dünya artık sessiz kalamaz. Uluslararası kamuoyu bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermeli ve harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: İsrail’in vahşetini lanetliyoruz!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada Çelik şu sözlere yer verdi:

"İsrail’in vahşetini lanetliyoruz!

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırganlığı, insanlık dışı bir vahşete dönüşmüştür.

Masum sivilleri, kadın ve çocukları katleden vahşi saldırıların son hedefi bir hastane oldu. İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe saydığını tüm dünyaya göstermiştir."

Bakan Özhaseki: Hukuk tanımaz saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili "İsrail'in sivillere yönelik vicdanları kanatan, insanlık dışı ve hukuk tanımaz saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Gazze'de çocuk, kadın, hasta demeden okulları, hastaneleri ve sivil tüm alanları vurması ne uluslararası hukukla ne vicdanla ne de insaniyetle bağdaşır. İsrail'in sivillere yönelik vicdanları kanatan, insanlık dışı ve hukuk tanımaz saldırılarını şiddetle kınıyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Barışı ve insan haklarını korumak iddiasındaki uluslararası mekanizmalar iflas etmiştir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsral'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "Dünya kamuoyunu, masum Filistin halkına yönelik katliama dönüşen İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum" dedi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Savaşta dahi dokunulmazlığı bulunan hastane gibi bir sağlık kurumuna bile saldıracak kadar gözü dönmüş caniliğin bir örneğine daha tanıklık etmek, vicdanlarımızı derinden yaralamıştır. Göz göre göre yapılan bu saldırıyı engellemeyen, barışı ve insan haklarını korumak iddiasındaki uluslararası mekanizmalar iflas etmiştir. Dünya kamuoyunu, masum Filistin halkına yönelik katliama dönüşen İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum. Bu barbarlığı nefretle kınıyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum."

Bakan Koca: Bu saldırı, 21. yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin, "Bu saldırı, 21. yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'de bir hastaneye, tüm insanlık değerlerini çiğneyen bir hava saldırısında bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre 500 can kaybı var. Yeni bilgilere göre sayı artıyor. Bu saldırı, 21. yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır. Bir hastaneye, hastalara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıda bulunulmasının gerekçesi olamaz. Gazze insanlığı, hepimizi göreve çağırıyor."

Koca'nın paylaşımında saldırıya uğrayan hastaneden görüntüler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Artık herkes insan hakları için bu katliama sesini çıkarmalıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili "Artık herkes insan hakları için bu katliama sesini çıkarmalıdır" dedi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hastane vurmak, yüzlerce masum ve tedavi gören insanı katletmek hangi vicdana, hangi insanlığa sığar. Gazze'de insanlık ölüyor ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Artık herkes insan hakları için bu katliama sesini çıkarmalıdır."

Milli Savunma Bakanı Güler: İnsanlığın bittiği nokta

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Gazze'de hastane vurmasına yönelik sosyal medya hessabından tepki gösterdi.

Bakan Güler paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Gazze’ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren İsrail’in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur. İsrail yönetimi sivil, kadın ve çocuklara yönelik saldırılara derhal son vermelidir.”