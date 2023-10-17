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TRT Haber 17.10.2023 22:08

Dışişleri Bakanlığı: Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına yönelik "Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına yönelik sosyal medya hesabından şu sözlere yer verdi:

"Bugün Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır."

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