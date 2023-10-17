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Gündem
DHA 17.10.2023 21:55

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İsrail'in, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ettiğini belirtti.

"Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi siyonizmin, Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katlettiğini" ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz.

Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık isuçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız? Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek? Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek?

İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz... Şu satırlar öfkemize, kaygımıza, acımıza tercüman olsun. 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."

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