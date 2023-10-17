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TRT Haber 17.10.2023 22:01

İletişim Başkanı Altun: Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına yönelik "Hastaneleri bombalamak ağır bir suçtur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmak demektir. Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmaktır

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yapıldığı gibi vicdansız saldırılar kabul edilemez. Sayıları binlerle ifade edilen masum siviller yeterince acı çekmiştir. Buna bir son verilmelidir. Nokta."

"Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir"

Altun, "insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için tüm dünya bir araya gelmelidir. Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır.

İsrail sivil hedeflere yönelik katliamlarını derhal durdurmalıdır. Filistin halkının korku, açlık ve bombalarla sindirilmesine son verilmelidir. Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir."

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İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun
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