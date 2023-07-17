Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tebrikler Filenin Sultanları, sizlerle gurur duyuyoruz. FIVB Milletler Ligi'nin finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi canıgönülden kutluyorum."
Tebrikler #FileninSultanları, sizlerle gurur duyuyoruz.????????— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 17, 2023
FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi canı gönülden kutluyorum.???? pic.twitter.com/KV5cpM1oup