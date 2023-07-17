Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun"
Şampiyon #FileninSultanları! ????????— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 17, 2023
FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum.????????
Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun! pic.twitter.com/DQG2YrqD6w