Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.07.2023 10:52

8 ildeki orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheli tespit edildi

Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya/Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalarda 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 'si gözaltında, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

8 ildeki orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheli tespit edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Tunç, 10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmaların başlatıldığını hatırlattı.

3 ilde dün başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı
3 ilde dün başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı

Yangınlarla ilgili toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini belirten Bakan Tunç 

"Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

 

ETİKETLER
Antalya Çanakkale İzmir Kahramanmaraş Mersin Muğla Orman Yangını
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek'ten kamu kurumlarına "tasarruf" genelgesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Aydın’da kalifiye öğrenciler yetişiyor
11:05
Hong Kong'da tayfun alarmı: Okullar ve borsa geçici olarak kapatıldı
11:14
Tarım sektöründen ilk yarı rekoru: 16 milyar 627 milyon liralık ihracat
10:55
Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne 2 insansız deniz aracıyla "terör saldırısı" yaptı
10:53
Yunanistan'da 45 günde 106 kişi boğularak yaşamını yitirdi
10:51
ABD'nin güneybatısında aşırı sıcaklar 110 milyondan fazla kişiyi etkiliyor
Türkiye’nin müze olarak yapılan ilk binası: Ankara Etnografya Müzesi
Türkiye’nin müze olarak yapılan ilk binası: Ankara Etnografya Müzesi
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki orman yangını
Çanakkale'deki orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ