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TRT Haber 17.07.2023 10:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan şu sözleri kullandı:

"FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."


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