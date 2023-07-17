Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Erdoğan şu sözleri kullandı:
"FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."
FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu #FileninSultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. ???????????? pic.twitter.com/Mz8UjarYI5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 17, 2023