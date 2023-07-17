Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: İlk durak Suudi Arabistan

Önce 3 ülkeyi kapsayan Körfez turu, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek.

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başlayacak.

İlk durak Suudi Arabistan ardından Katar

Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek. 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüşecek

Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

Ziyaretlerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını yapacak

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.