Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye daha fazla sermaye gireceğini rahatlıkla ifade edebilirim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizim görüşmelerimiz sıcak para üzerine değil, sermaye ve fon üzerine oldu. Uzun vadeli her iki tarafa da kazandıracak durum.

Önümüzdeki 3 yıla ilişkin yeni hedefler koyacağız. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması ve yatırımcı için ön görülebilir çerçeve koymaktır.

2024 yılı bütçesi ekim ayında meclise gelecek. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kalkınma planı 12. Kalkınma planımızın da Ekim'de meclise getirmeyi planlıyoruz.

Sadece deprem harcaması için ilave maliyet 762 milyar lira. Enflasyonu düşürmeye dönük tedbirler alıyoruz. Sadece talep yönlü değil, arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadele ediyoruz.

2016'dan bugüne maktu vergilerde uzun zamandır güncelleme yapılmamıştı. Dünya bazında da Türkiye litre fiyatları gerisinde.

Ayrıntılar geliyor...