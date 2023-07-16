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Gündem
AA 16.07.2023 19:55

EPDK: Doğal gaza yüzde 224 zam yapıldığı haberleri asılsız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz tarifelerine yönelik doğal gaza yüzde 224 oranında zam yapıldığı haberlerinin asılsız olduğu belirtildi.

EPDK: Doğal gaza yüzde 224 zam yapıldığı haberleri asılsız

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, doğal gazda standart metreküp başına 0,0747 liraya yükseltilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının KDV etkisiyle metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda standart metreküp başına 0,023 lira olan ÖTV oranı 0,0747 liraya yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir."

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