Bakan Uraloğlu'ndan sel mağduru çocuklara sürpriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun'un Bulancak ilçesinde 10 Temmuz'daki şiddetli yağış sonucu bisikletleri sele kapılan iki çocuğa bisiklet hediye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kentte 12 Temmuz'da incelemelerde bulunan Uraloğlu, Bulancak'ta sel ve su baskınları nedeniyle mağdur olan vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu sırada Bakan Uraloğlu'nun yanına gelen Yasin Akçay ile Rüzgar Aydın, bisikletlerinin sele kapıldığını söyledi. Çocuklara üzülmemeleri gerektiğini belirten Uraloğlu, çocuklara sürpriz yaptı.

Uraloğlu'nun hediye ettiği bisikletler, ziyaretten kısa süre sonra çocuklara teslim edildi.

Yeni bisikletlerine kavuştukları için çok mutlu olan Akçay ve Aydın, Bakan Uraloğlu'na bisikletlerinin sel sularına kapıldığını söylediklerini, böyle bir sürpriz beklemediklerini, çok mutlu olduklarını ifade etti.

Akçay ve Aydın hediye bisikletler için Uraloğlu'na teşekkür etti.