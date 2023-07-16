MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 28 kişi yakalandı

MSB, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ ve 3’ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2023
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan… pic.twitter.com/vYBOnXi9VU