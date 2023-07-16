MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 28 kişi yakalandı

MSB, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ ve 3’ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."