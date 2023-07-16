Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.07.2023 14:45

Deprem bölgesindeki "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında bilgi almak için yapılan "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor.

Deprem bölgesindeki "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için "Yerinde Dönüşüm" projesi başlattı.

Bakanlık tarafından proje çerçevesinde 5 ilde kurulan 22 Yapım ve Dönüşüm Ofisleri ise yarınaçılıyor.

Hibe ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen hak sahipleri yarından itibaren Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne müracaat edebilecek ve projeye başvurularını ise e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşları 22 yerde açtıkları Yapım ve Dönüşüm Ofislerine beklediklerini bildirdi.

Özhaseki, "Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler" ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER
Deprem Mehmet Özhaseki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: Haziranda 183 bin 407 kruvaziyer yolcusu geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya'da araçlı ve uçaklı gösteriler düzenlendi
15:14
İETT otobüsü arızalandı, vatandaşlar sıcakta mağdur oldu
15:17
MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 28 kişi yakalandı
15:18
Hatay'da ormanlık alanda yangın
14:55
Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
14:47
Otokar Genel Müdürü Görgüç: Askeri araçların tam elektrikli olma ihtimali önümüzdeki 30 senede imkansız
İstanbul'da sıcak hava
İstanbul'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Hatay'da ormanlık alanda yangın
Hatay'da ormanlık alanda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ